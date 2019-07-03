كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يطالب فرنسا بالضغط للإفراج عن الأموال الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، جمهورية فرنسا – من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ - بالضغط على إسرائيل، للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع، باعتبار أن فرنسا هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994م.

وثمن في الوقت نفسه، مواقف فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى فلسطين.

وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أنه بعث رسائل مكتوبة تؤكد رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة، باعتبار هذه الأموال أموالًا فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي.

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وقال: إن اقتطاع هذه الأموال يُعد إجراءًا باطلًا وغير قانوني وفقًا للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994م.

وتابع: أن هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين منذ قرار القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، عبر اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع باعتبارها أموالًا فلسطينية وليس هناك مبررًا للاستيلاء عليها.