كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: تدهور الاقتصاد البريطاني في أعقاب التصويت على بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت دراسة استقصائية عن كثب لنشاط الأعمال في المملكة المتحدة أن الاقتصاد تقلص في يونيو بأعلى معدل له في أعقاب تصويت البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات.

كما وجد الاستطلاع الذي أجرته شركة المعلومات المالية IHS Markit ومعهد تشارترد للتوريد والتمويل ان هذا الشهر يعد ثاني أكبر انخفاض في الإنتاج منذ ذروة الأزمة المالية العالمية منذ عقد مضى.

وقد انخفض المؤشر الرئيسي لادارة المشتريات من "جميع القطاعات" في الاستطلاع في يونيو إلى 49.2 من 50.7 في الشهر السابق، مما يشير إلى أن الانكماش مستمر.

وصرح كريس ويليامسون، كبير خبراء الأعمال في IHS Markit، اليوم الأربعاء أن معنويات الأعمال "لا تزال منخفضة بشكل مثير للقلق" وأن أحد الأسباب الرئيسية هو عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

