كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: المبعوث الأممي إلى سوريا يزور روسيا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، سيصل موسكو غدا لبحث آخر تفاصيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال فيرشينين - فى تصريح صحفى أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن المبعوث الأممى جير بيدرسن سيلتقى الجمعة المقبلة مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

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وأفاد الدبلوماسى الروسى أيضا بأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، باستثناء تفاصيل قليلة. وتابع: "نستعد لأن تبدأ اللجنة عملها بأسرع ما يمكن، لافتا إلى أنه من الضرورى أن يتم تنسيق التفاصيل الباقية".

وتجرى مفاوضات تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، فى مدينتى جنيف ونور سلطان، فيما أصبح مؤتمر الحوار السورى الذى جرى فى مدينة سوتشى الروسية فى 30 يناير عام 2018 أول محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من المشاركين فى النزاع السورى فى ساحة تفاوض واحدة.