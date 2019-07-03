كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الروسي يراقب سفن الناتو في البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز قيادة الدفاع الوطني أن الجيش الروسي يراقب المدمرة الإنجليزية "دنكان" وفرقاطة البحرية الكندية "تورونتو" اللتان دخلتا البحر الأسود.

وتراقب السفن، من قبل السفينة المضادة للغواصات "كاسيموف" وسفينة الحراسة "بيتليفي".

بالإضافة إلى ذلك، في المناطق المحددة، تعمل الطائرات التابعة للطيران البحري، وأنظمة الصواريخ الساحلية "بال" و"باستيون"، وكذلك يتم إجراء تتبع إلكتروني لاسلكي.

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وتم إرسال السفن الحربية التابعة للناتو "دونكان" و"تورونتو"- إلى أوكرانيا من أجل المشاركة في المناورات المشتركة الأمريكية الأوكرانية Sea Breeze 2019. ووصلت في وقت سابق المدمرة الأمريكية "كارني" إلى أوديسا من أجل هذا السبب أيضا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن إجراء هذه المناورات فكرة خطيرة، وسيتم التعامل معها في موسكو "بشكل مناسب".