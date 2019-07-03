كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة الهندي: انخفاض الواردات الصينية خلال 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التجارة الهندية، اليوم الأربعاء، أن واردات السلع الصينية إلى الهند تراجعت العام الماضي، بسبب القيود الجمركية الشديدة التي فرضتها نيودلهي.

وقال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، إن إجمالي الواردات من الصين انخفض إلى 70.3 مليار دولار في 2018-19 من 76.3 مليار دولار في 2017-18.

وكشف الوزير عن اتخاذ خطوات تصحيحية للحد من التدفق الضخم للمنتجات الصينية إلى السوق الهندية، والتي أثرت على المصنعين المحليين.

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وقال وزير التجارة أمام البرلمان: "في المنتجات التي رأينا فيها ضررًا على الصناعة المحلية، تم تقديم الإغاثة من خلال رسوم مكافحة الإغراق على 97 منتجًا، وإجراءات تعويضية على ثلاثة منتجات، وواجب حماية لمنتج واحد مفروض على الصين".

وأضاف "جويال"، الذي يحظى بتقدير كبير في حكومة ناريندرا مودي، أن الرسوم الجمركية الأساسية قد تم زيادتها أيضًا على العديد من المنتجات لحماية الصناعة المحلية.

وأوضح وزير التجارة الهندي، أثناء لفت انتباه البرلمانيين إلى المنتجات الصينية دون المستوى القياسي "يتم تنفيذ أوامر مراقبة الجودة للتحقق من الواردات دون المستوى".