كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: "بوتين" ناقش سقوط الطائرة الماليزية مع رئيس وزراء هولندا في قمة الـ20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش لفترة وجيزة مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، تحطم الطائرة الماليزية MH17 عام 2014 في أوكرانيا، في قمة مجموعة العشرين.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "يمكنني تأكيد هذه المحادثة، لقد كانت محادثة قصيرة جدًا أثناء التنقل، في خط التماس".

وأضاف "بيسكوف": "بالإضافة إلى رئيس وزراء هولندا، أجرى بوتين مثل هذه المحادثات مع جميع المشاركين في القمة تقريبًا. في الواقع، أثيرت مسألة موقف الرئيس وموقف الجانب الروسي".

Advertisements

ووفقًا لـ"بيسكوف"، فإنه من الصعب إدراك التحقيق الذي يتم دون مشاركة الاتحاد الروسي.

في 1 يوليو، ذكرت وسائل الإعلام الهولندية، أن "روتي" ناقش مع "بوتين" في قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية تحطم الطائرة الماليزية MH17 في أوكرانيا.