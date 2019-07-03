بعد نشره، في 21 ماي الماضي، حالة إحدى الأسر في جماعة دار ولاد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح، التي كان الأب وطفلاه قد تعرضوا لحروق خطيرة، تفقد “اليوم 24” مرة أخرى، هذه العائلة، لكن هذه المرة لنقل الفرح، بعد شفاء المصابين.
وصرح أب الأسرة، في حديثه مع “اليوم24 “، أن حالته الصحية، وابنيه تحسنت كثيرا، إذ تماثلوا للشفاء، بعد مساهمة المحسنين المغاربة في تقديم مساعدة لعائلته، قدرت بـ20 مليون سنتيم .
وشكر المتحدث نفسه المغاربة على تضامنهم مع حالته الإنسانية، الذي بعث في حياته أمل الشفاء، بعدما كان قد فقده، بسبب خطورة الحروق، التي لحقته وطفليه.
كانت هذه تفاصيل خبر شكرًا للمغاربة.. أب تعرض لحروق رفقة أطفاله: المغاربة عاونوني بـ20 مليون وحالتنا تحسنات بزاف – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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