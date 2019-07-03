لقاء جديد بين رونار ومدرب بنين.. والغلبة لـ”الثعلب”

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، الجمعة القادم، مباراة ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، ضد منتخب بنيين، على أرضية ملعب السلام في القاهرة.

وتشكل المباراة لقاء خاصا بين مدربي المنتخبين، الفرنسي هيرفي رونار مدرب “أسود الأطلس”، ومواطنه ميشيل دوسيي، المشرف على تداريب بنين.

ويسعى رونار إلى الفوز بالمباراة، لضرب عصفورين بحجر واحد، التأهل لربع نهائي “الكان”، وإقصاء دوسيي من الكأس القارية للنسخة الثانية على التوالي.

وتسبب “الثعلب” الفرنسي، في خروج مغادرة مواطنه دورة الغابون 2017، من دور المجموعات، عندما كان دوسيي مدربا لمنتخب كوت ديفوار، حيث تغلب المنتخب الوطني بقيادة رونار على “فيلة” ساحل العاج، بهدف دون رد، برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل الأسود لربع النهائي، ويغادر كوت ديفوار البطولة، قبل أن يقدم دوسيي استقالته من تدريب “الفيلة”.