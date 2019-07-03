اطرح هذه الأسئلة الذكية قبل شراء العقار

وقد يجعلك عدم طرح الأسئلة الصحيحة تمتلك منزلا لا يشعرك بالرضا، أو الأسوأ من ذلك أن تواجه مشكلة في بيعه مستقبلا، حسب الكاتبة ليز فرومنت في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي.

وكانت الكاتبة طلبت من عدد من وكلاء العقارات مشاركة الأسئلة الأكثر أهمية التي يجب على الذين يعتزمون شراء منزل طرحها قبل إتمام الصفقة، وفي ما يلي الأسئلة التي ينبغي عليك طرحها قبل خوض عملية الشراء.



تبقى المنازل معروضة لمدة طويلة في السوق لعدة أسباب، وبالنسبة للمشترين الفطنين فقد يمثل ذلك فرصة لهم.

اطلب من وكيل العقارات الخاص بك التقصي عن تفاصيل العرض. وقد صرحت الوسيطة العقارية لدى شركة "إنجل وفولكرز" دولي هيرتز بأن بعض البائعين يخفون عروضهم، ومن ثم يعيدون إدراجها بعد عدة أشهر لإخفاء التاريخ الأول للعرض، ويمكن لهذه المعلومات أن تؤثر على عرضك.



والبائع الذي ظل منزله معروضا في السوق 12 شهرا أو حتى 24 شهرا يصيبه اليأس بشكل متزايد، وسيكون أكثر انفتاحا للتفاوض على السعر.

سعر المنازل المجاورة

يمكن أن تكون أسعار المنازل في منطقتك مؤشرا على وجود سوق ساخنة أو باردة؛ مما قد يساعدك في التخطيط للمزايدة، حيث أوضحت هيرتز أنه في السوق الباردة قد يكون من السهل إيجاد العديد من التخفيضات في الأسعار، إلى جانب تباين كبير بين الطلب وسعر البيع. أما في السوق الساخنة، فقد تكون طلبات الشراء متعددة مما يدفع سعر البيع النهائي إلى الارتفاع.

هل هناك أي مخاوف من الضوضاء؟

عندما تنظر إلى منزل يجاور طريقا سريعا أو يقع في مسار إحدى المطارات، فأنت تعلم ما الذي ستتورط فيه منذ البداية، مع ذلك توجد كل أنواع الضوضاء المخفية التي قد لا ترى مصدرها أو تسمعها في المرة الأولى التي تقوم فيها بجولة في شقة ما في فترة ما بعد الظهر خلال يوم هادئ من أيام الأسبوع، لذا تنصح هيرتز المشترين بألا يخجلوا من القيام بزيارات متعددة.

هل يحتاج لأعمال صيانة؟

إذا كنت تعتقد أن التكاليف الوحيدة التي يجب أن تقلق بشأنها هي تلك المتعلقة بالمرافق ودفع رهنك العقاري، ففكر في ذلك مرة أخرى، إذ إنه اعتمادا على عمر منزلك، يجب عليك التفكير أيضا في تكاليف الصيانة.

وقال الوسيط العقاري في "غات هابي آت هوم" -ومقره سياتل- مات مينر إنه يجب على المشترين التحدث مع وكلائهم العقاريين حول التكاليف اللازمة للحفاظ على المنزل في حالة جيدة، حتى يتمكنوا من وضع الميزانية وفقا لأنواع مختلفة من المنازل.

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هل المنزل صحي؟

يرى وكلاء العقارات المئات -إن لم يكن الآلاف- من المنازل طوال حياتهم المهنية، لذلك فهم خبراء في اكتشاف الأماكن التي قد تظهر فيها المشاكل لاحقا، ويشجع مينر المشترين على الاستفادة من تلك الخبرة أثناء مرورهم بعملية الشراء.

وقال مينر "يمكننا معرفة إذا كان سخان المياه متهالكا ويحتاج إلى الاستبدال، أو إذا كان السقف آيلا للسقوط حتى يعرفوا ما الذي يحصلون عليه قبل إهدار الأموال على الفحص".

كم عدد ملاك المنزل؟

تؤكد جودي مودي، وكيلة العقارات لدى شركة "سموكي ماونتن رياليتي" في تينيسي، أن من المهم السؤال عن تاريخ ملكية أي منزل تفكر في شرائه، وأضافت "عموما، كلما كان عدد من امتلكوا المنزل قليلا، كانت الصيانة أفضل، إن عددا أقل من المالكين يقلل أيضا فرصة أن يكون المنزل قد تم تأجيره. ويعلم الجميع أن المالكين يحرصون على الصيانة بشكل أفضل من المستأجرين".

لماذا يباع المنزل؟

قد يكون فضولك لمعرفة سبب بيع مالك المنزل عقاره مفيدا للغاية، وبينما تدور الإجابات بشأن هذه المسألة حول تغيير مكان الوظيفة أو البحث عن مساحة أكبر للطفل الجديد، قد تحصل أحيانا على علامة تحذير يمكنها تغيير رأيك في المنزل.

وقالت مودي "إنه لأمر صعب أن نكتشف من الجار (فاعل خير) أن شخصا ما توفي في غرفة النوم الرئيسية، أو وقوع أي حدث مثير للقلق، بعد أن تدفع الدفعة الأولى وتوقع عقدا".