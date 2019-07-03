عدنان حمد... شخصية اثارت الجدل!

ولد حمد في الأول من شهر شباط عام 1961 في مدينة سامراء، محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، وحاصل على البكالوريوس في التربية الرياضية من جامعة بغداد.

ولعب لفريق ناشئة سامراء ثم انتقل لفريق صلاح الدين موسماً واحداً ثم لعب للزوراء عام 1982، وتم استدعائه من قبل المدرب اليوغسلافي أبا لتمثيل منتخب شباب العراق.



تم استدعائه للمنتخب الوطني أول مرة للمشاركة في بطولة كأس الخليج 1984السابعة في مسقط ولكن فرصته غير سانحة ذلك الوقت لوجود عمالقة جيل الثمانينات فلعب مباريات قليلة لمنتخب العراق، وشارك في بطولة كأس العرب 1985 والدورة الرياضية العربية السادسة في المغرب 1985 وتصفيات دورة لوس انجلوس الأولمبية1984 ألعاب أولمبية صيفية 1984.

كان يلعب في خط الهجوم ولعب مع اعرق الفرق العراقية كالطيران (القوة الجوية) والطلبة، قبل أن يعود للزوراء، وختم حياته الرياضية كلاعب ومدرب مع فريقه الأم" سامراء" في الموسم 1992/ 1993 وسجل في ذلك الموسم (33) هدفا.



دخل أول دورة تدريبية سنة 1993 في بغداد والثانية عام 1995 ثم توالت الدورات التدريبية والمعايشات مع الاندية الاوربية إذ شارك في دورة في ماليزيا وأخرى في هولندا ومعايشة مع الاندية الإيطالية.

وقاد نادي الزوراء في الموسم 1995 / 1996، وأول مهمة تدريبية وطنية له كانت عام 1997 مع منتخب الناشئين، ثم أعلن في شباط فبراير عام 2000 عن تسميته مدربا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة غربي آسيا الأولى في عمان وحصل فيها على المركز الثالث بعد الفوز على الأردن 4-1. ثم قاد منتخب الشباب في كأس آسيا للشباب في إيران عام 2000 وفاز بالبطولة ليشارك في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في الأرجنتين. ولعب تصفيات كأس العالم 2002 وفي المرحلة الثانية اقيل من منصبه بعد ثلاث مبايرات بسبب سوء النتائج فكان الاخفاق في التأهل.

عاد إلى تدريب منتخب العراق وشارك ببطولة غربي آسيا الثانية في دمشق وفاز ببطولتها. كما قاد منتخب العراق الأولمبي في بطولة ابها بالسعودية عام 2003 في خمس مباريات وفاز باللقب بعد هزيمة المنتخب السنغالي 1- صفر.

قاد المنتخب العراقي في كأس آسيا 2004 بالصين وخرج من دور ربع النهائي.

وأشرف أيضا على المنتخب الأولمبي في تصفيات ونهائيات أولمبياد أثينا عام 2004 وحصل على المركز الرابع في حينها، وهو انجاز غير مسبوق للكرة العراقية.

عام 2005 شارك مع المنتخب الوطني في خليجي(17) بالدوحة، قبل أن تتم اقالته من منصبه بسبب خروج المنتخب من الجولة الأولى.

التحق حمد بتدريب المنتخب اللبناني، لكنه لم يستمر سوى خمسة أيام فقط لعدم التزام الجانب اللبناني بتوقيع العقد معه ليعود إلى بغداد.

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درب نادي الأنصار اللبناني في الموسم 2005/ 2006 وقاده للعديد من الالقاب، ثم نادي الفيصلي الأردني في الموسم 2006/ 2007 وموسم 2007/2008 وقاده إلى المباراة النهائية في بطولتي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال العرب.

عام 2008 تم التعاقد معه لتدريب المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم في جنوب أفريقيا.

وخلال السنوات العشر التي عمل فيها عدنان حمد مدربا للمنتخبات العراقية يكون حمد قد قاد العراق في 14 مناسبة كروية ويمتلك 81 مباراة اشرف فيها على المنتخبات العراقية وتمكن اللاعبون العراقيون من تسجيل 167 هدفا عراقيا تحت قيادته ودخلت الشباك العراقية 102 هدفا. وفاز العراق باشراف المدرب عدنان حمد في 43 مباراة وخسر 28 مباراة وتعادل في 10 مباريات وكانت أعلى نتيجة حصل عيها العراق تحت اشراف عدنان حمد هي الفوز على النيبال 9- 1 في تصفيات كأس العالم عام 2002 في ملعب الشعب الدولي ببغداد، اما اقسى خسارة تعرض لها العراق تحت اشراف حمد فكانت امام منتخب شباب البرازيل 1- 6 في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في الأرجنتين عام 2001.

وابرز انجازات حمد الشخصية حصوله على لقب أفضل مدرب في قارة آسيا عام 2005.

عدنان حمد، حقق نتائجا لافتة مع منتخب الأردن وقد قاده للوصول إلى الدور الربع نهائي في امم آسيا 2011 وأيضا الوصول إلى الدور الثالث من تصفيات كاس العالم 2014 حيث افتتح مشواره بالتصفيات بالفوز على منتخب العراق 2-0 كما حقق أيضا الفوز للمنتخب الأردني امام نظيره المنتخب الصيني 2-1 في ستاد عمان الدولي.

و يعتبر العراقي عدنان حمد من أبرز المدربين العرب إلى الآن.

ويعمل حمد، حالياً محللاً لقنوات "بين سبورت الرياضية" القطرية.

