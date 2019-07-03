وفاة نجل شقيق مدير الدفاع المدني متاثرا بجراحه خلال النزاع العشائري بالفضيلية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن نجل شقيق مدير الدفاع المدني توفي متاثرا بجراحه خلال النزاع العشائري بالفضيلية في بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نجل شقيق مدير الدفاع المدني كاظم بوهان توفي متاثرا بجراحه خلال النزاع العشائري بالفضيلية في بغداد". واضاف المصدر ان "قوات امنية اتخذت اجراءات مشددة في المنطقة تحسبا لاي طارئ".



وافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى منطقة الفضيلية في بغداد، فيما اغلقت القوات الامنية جميع الطرق المؤدية الى المنطقة. وافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى منطقة الفضيلية في بغداد، فيما اغلقت القوات الامنية جميع الطرق المؤدية الى المنطقة.

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