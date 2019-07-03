أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، أنها ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية تعود لتنظيم "داعش" غربي العاصمة.
وقالت القيادة، إن "الجهد الهندسي في الفرقة السادسة سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الزيدان غربي بغداد".
وأضافت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "لذا نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار".
يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية في مناطق مختلفة من العاصمة..
وأضافت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "لذا نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار".
يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية في مناطق مختلفة من العاصمة..
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.