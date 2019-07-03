عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة

وقالت القيادة، إن "الجهد الهندسي في الفرقة السادسة سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الزيدان غربي بغداد".

وأضافت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "لذا نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار".



يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية في مناطق مختلفة من العاصمة..