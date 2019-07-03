5 تحديثات جديدة ستطرأ قريباً على 'واتساب'

وفي ما يلي ملخص لبعض الميزات المتوقع أن يحتويها الإصدار الجديد لواتساب:

مشاركة حالة واتساب الخاصة بك على فيسبوك

نظرا لأن فيسبوك يعمل على إنشاء تطبيق وسائط اجتماعية مترابطة، يمكن لمستخدمي واتساب الإصدار التجريبي الآن تحويل تحديثات الحالة الخاصة بهم إلى قصة فيسبوك خاصة بهم بضغطة زر.



النسخة التجريبية من واتساب عبارة عن إصدار من تطبيق المراسلة يمكن للمستخدمين تنزيله إذا كانوا يريدون اختبار أحدث الميزات التي تعمل عليها الشركة قبل أن تقرر وضعها في الإصدار العادي.

ومن المحتمل أن يتم طرح الأداة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بالإضافة إلى فيسبوك، تتيح لك أداة المشاركة الجديدة إجراء اتصال بين حالاتك على إنستغرام، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل "جميل".

وتسمح لك حالات واتساب بمشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة؛ فهي تشبه إلى حد كبير ميزة القصص في سناب شات أو فيسبوك.

مصادقة البصمة

ستساعد هذه الميزة القادمة على إضافة طبقة أخرى من الأمان إلى التطبيق.

وسيكون متاحًا على نظام أندرويد أولا، ويتم إعداده من خلال إعدادات الخصوصية في التطبيق.

ترتيب الاتصالات

من السهل أن تضيع في بحر من محادثات واتساب، ولكن هذه الميزة الجديدة ستساعدك في إبقاء الأشخاص المفضلين لديك للدردشة في أعلى التطبيق؛ مما يساعد الناس على تجنب الرسائل المفقودة.

ستعمل الميزة تلقائيًّا، حيث سيكتشف التطبيق من تتفاعل معه أكثر من غيره.

وضع الظلام

لاحظت مدونة "وابيتا إنفو" أن واتساب ركزت مؤخرا على ميزة الوضعية المظلمة، حيث ظهرت على الإصدار التجريبي من التطبيق على هواتف أندرويد.

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ومن المتوقع أن تعمل الميزة المتوقعة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.

في وضع الظلام يكون لتطبيق واتساب خلفية سوداء مع وجود نص أبيض في الأعلى.

وتوجد الميزة في الإصدار التجريبي من تطبيق أي أو أس.



ظهرت هذه الميزة بالفعل على تطبيقات المراسلة الشائعة الأخرى، مثل سناب شات، وستسمح لك في الأساس بإضافة جهات اتصال واتساب بسهولة فقط عن طريق مسح رمز كيو آر من هواتفهم.

سيحصل كل مستخدم على رمز فريد، مما يجعل تكوين صداقات جديدة أسهل بكثير.

كيف يمكن الحصول على الإصدار التجريبي من واتساب؟

لتنزيل الإصدار التجريبي لهاتفك الذكي يجب عليك الانتقال إلى "غوغل بلاي" على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب.

مرر الصفحة لأسفل حتى ترى "لتختبر الإصدار الأولي".

اضغط على زر "أنا مشترك" ثم انقر فوق "انضم" للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

يعد تنزيل الإصدار التجريبي من واتساب على نظام التشغيل أي أو أس عملية أكثر تعقيدًا وخطورة، لذا لا ينصح بذلك.