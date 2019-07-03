الإمارات.. خطوات ثابتة نحو المركز الأول في الخدمات الحكومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظل رؤية تضع المركز الأول في تحقيق السعادة وجودة الحياة صوب أعينها، تقدم الإمارات نموذجاً متقدماً للعالم في مجالات عدة. ولعل من أكثر هذه المجالات تميزاً، الخدمات الحكومية ذات الكفاءة والجودة العالية عالمياً.

ففي بداية يوليو 2019، وعبر "تويتر"، وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. بالبدء في عملية تقييم خدمات 600 مركز حكومي بالإمارات. ليتم الإعلان في 14 سبتمبر 2019 عن أسوأ 5 مراكز خدمة وأفضل5 من حيث الخدمات الحكومية بالإمارات.

هذه البادرة للتصنيف، ليست غريبة على المراكز الحكومية بالإمارات. والتي منذ 2014 تعتمد معايير "نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات" والذي يغطي جميع قنوات الخدمات الحكومية؛ حيث تحدد رؤية الإمارات لكفاءة الخدمات الحكومية 7 أولويات، منها: تجربة المتعامل وتعدد قنوات الخدمة والإبداع في تقديم الخدمة. وتعد الإمارات الدولة الأولى في العالم في تبني تصنيف مراكز سعادة المتعاملين وفق نظام النجوم العالمي. كذلك تتضمن هذه الرؤية للارتقاء بالخدمات الحكومية، توظيف أحدث التقنيات، لتوفير الخدمات الأكثر سهولة وكفاءة.

وخلال سنوات قليلة، استطاعت الإمارات أن تصبح نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم، سواء في سعيها لمواكبة أحدث التطبيقات العالمية في العمل الحكومي، أو في تحقيق المراكز العليا عالمياً في مختلف المؤشرات الحكومية.

والتي كان آخرها احتلال الإمارات المرتبة الـ6 عالمياً لعام 2018. في المؤشر العالمي للخدمات الذكية. وكذلك تربع البلاد ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشرات جودة الحياة، وفقاً للمسح العالمي لجودة الحياة لعام 2018.

