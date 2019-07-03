التاء المربوطة تحكم.. الاتحاد الأوروبي في قبضة النساء

رسمت الساعات القليلة الماضية، ملامح خريطة جديدة للقيادات الأوروبية، بدا واضحاً أن "نون النسوة" تفرض كلمتها الأولى فيها، خاصة فيما يتعلق بالمناصب الخمسة العليا بالاتحاد الأوروبي.



4 مناصب سياسية وخامس مالي ترسم جميعها سياسات السنوات المقبلة لبروكسل، حُسم اثنان منها للعنصر النسائي فيما تبقى البرلمان الأوروبي، الذي يمكن أن تقوده سيدة أيضاً.

وما بين هذا وذاك، تبقى فيديريكا موجيريني الوجه النسائي الأبرز، الذي غادر أحد المناصب الأوروبية العليا، بعد أن احتفظت لسنوات بقيادة الشؤون الخارجية للاتحاد.

المفوضية الأوروبية في قبضة "أورسولا"

لعل أعلى المناصب الأوروبية، كان من نصيب وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، التي ستتسلم رئاسة المفوضية الأوروبية.

وحظيت "أورسولا" المعروفة بقربها من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقته خلال معرض بورجيه الأخير لصناعة الطيران في يونيو/حزيران الماضي.





وتٌعرف وزير الدفاع الألمانية بإتقانها اللغة الفرنسية بطلاقة كبيرة، وتحظى برضى باريس، خصوصا للجهود التي قامت بها لتعزيز التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

وبذلك، ستتولى "أورسولا" الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تمسك بشكل شبه كامل بالمبادرة التشريعية، ما يخولها صوغ واقتراح مشاريع القوانين.

كما أنها مكلفة بتطبيق القوانين والسهر على احترام المعاهدات والاتفاقيات.

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ويشرف رئيس المفوضية على هيئة تضم 27 مفوضا (26 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد)، مفوض لكل دولة عضو.

8 سنوات لـ "لاجارد" في المركزي الأوروبي

لكونها امرأة حديدية في كل ما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تعيين الفرنسية كريستين لاجارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي.

وفي ضوء هذه التسمية، تتخلى "لاجارد" عن منصبها كرئيسة لصندوق النقد الدولي، من أجل رئاسة البنك المركزي الأوروبي، خلفاً لماريو دراغي، الذي تولى مهامه في يوليو/تموز 2012.





و"لاجارد" وزيرة المالية السابقة في فرنسا، تشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ومن المقرر أن تنتهي ولايتها في 2021.

وبذلك تترأس لاجارد هيئة إدارة البنك المركزي الأوروبي، المؤلفة من 6 أعضاء، وكذلك مجلس حكامه الذي يشمل حكام المصارف المركزية الوطنية الـ19 لدول منطقة اليورو.

مرشحتان لرئاسة البرلمان الأوروبي

خلال الساعات القليلة المقبلة، يختار النواب الأوروبيون، الذين انتخبوا في مايو/أيار الماضي، رئيسا جديدا لبرلمانهم من بين أربعة مرشحين، اثنان منهم "سيدتان".

وفي اقتراع سري لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا للإيطالي انطونيو تاجاني، يصوت النواب لصالح المرشحين الأربعة: الاشتراكي الديموقراطي الإيطالي ديفيد ساسولي النائب الأوروبي منذ 10 سنوات، والمدافعة عن البيئة الألمانية سكا كيلر، والإسبانية سيرا ريجو التي تنتمي إلى كتلة اليسار المتطرف والمحافظ التشيكي يان زاهراديل.





ورئاسة البرلمان التي حددت ولايتها بسنتين ونصف السنة من المناصب التي يجري التنافس عليها، وتسعى الكتل السياسية الأوروبية الكبرى إلى تقاسمها، وإن كان أقل أهمية في نظرها من رئيس المفوضية الأوروبية.