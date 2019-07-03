تهديد جديد للسلم العالمي.. إيران تلوح برفع مستوى التخصيب لدرجة أكبر

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وكالاتالأربعاء 2019/7/3 01:30 مساء بتوقيت أبوظبي
إيران تواصل تهديداتها النووية للسلم العالمي
في تحد جديد للسلم العالمي، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، برفع درجة تخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر من المتفق عليها بالاتفاق النووي.
وقال روحاني - في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني - إن بلاده تنوي فعليا أن تنتج اعتبارا من 7 تموز/يوليو الجاري اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى والبالغ 3,67%.
وتابع قائلا: سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة إلى أعلى من 3,67% بقدر ما نريد، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا".
وأضاف أنه إذا لم تف الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك لأنشطته السابقة بعد السابع من يوليو/ تموز.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر النظام الإيراني من خطورة تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب.
وقال ترامب، في تغريدة الأربعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار، والآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن "تجاوز إيران الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب ليس جيدا".
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