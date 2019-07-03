وفد الجامعة العربية يصل الخرطوم لدعم جهود الحوار

وصل للخرطوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضمن الجهود والاتصالات التي تقوم بها مع المجلس العسكري الانتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف الى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلف السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية بالجامعة، بالتوجه مجدداً الى الخرطوم على رأس وفد الأمانة العامة الذي سيجري سلسلة من اللقاءات مع الأطراف السودانية، وذلك متابعة للزيارة التي كان الأمين العام قد قام بها للسودان أخيرا.

وتأتي الزيارة في سياق التزام الجامعة العربية بمساندة الأطراف في السودان ودعوتها إلى استئناف عملية التفاوض والعمل على بناء الثقة فيما بينها بما يكفل التوصل إلى توافق وطني عريض لتجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية.