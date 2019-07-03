روحاني متنصلاً من الاتفاق: سنزيد تخصيب اليورانيوم كما نشاء

نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله اليوم الأربعاء، إن بلاده ستزيد بعد السابع من يوليو (تموز) معدل تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف أنه إذا لم تف الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها، فسيعود مفاعل آراك لأنشطته السابقة بعد السابع من يوليو (تموز).
من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن "إيران تنتهك الاتفاق النووي والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب".
وأضاف في تغريدة على موقع تويتر "إيران تنتهك الاتفاق النووي البالغ قيمته 150 مليار دولار بجانب 1.8 مليار دولار نقداً، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئاً وذلك قبل أن أصبح رئيساً بمدة طويلة".
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