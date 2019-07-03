وزير الزراعة الإسرائيلي يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

قاد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارئيل اقتحامات عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقام بجولات استفزازية يرافقه عشرات المستوطنين في باحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء من التوتر الشديد واحتجاجات من المصلين المسلمين، وحراس دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.
وقالت مصادر في دائرة الأوقاف، إن ارئيل تزعم الاقتحامات اليوم ودخل المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية تحت حراسة مشددة من الشرطة، وأن عدداً من المستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية.
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