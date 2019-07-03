سلمت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة إلى السودان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير دعوة لعقد مفاوضات لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل المجلس السيادي، والحكومة الانتقالية. وأفادت مصادر صحافية تابعها "الخليج 365" بدء اجتماع قوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك لحسم موقفها من المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع قوى الحرية والتغيير في السودان مع المجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.