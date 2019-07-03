كتبت المغنية والممثلة وعارضة الازياء في حسابها على تويتر: "أفكر جدياً بمنح قبلة بالمسؤول عن الفوز على تشيلي".
وأثار عرض كايو ردود فعل عديدة، فكتب أحدهم "لماذا لست لاعب كرة قدم؟"، فيما انتقد آخر: "هل تعتقدين أن أمراً مماثلاً يحفز لاعب كرة قدم؟".
وتعرف كايو (31 عاماً) بدورها في سلسلة "كلوب دي كويرفوس" المعروضة على نيتفليكس.
وأكدت كايو على إنستغرام أنها كانت تنوي تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية التي تأهلت لها البرازيل المضيفة، بفوزها على الارجنتين 2-0.
وتحمل مباراة البيرو وتشيلي معاني إضافية، في ظل التوتر الدبلوماسي الكبير بين البلدين الذي يعود إلى القرن 19.
كانت هذه تفاصيل خبر جائزة للفائز بكوبا أمريكا.. ممثلة بيروفية ستمنح "قبلة" للبطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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