مكرم محمد أحمد: حكم الإخوان تجربة مريرة.. و30 يونيه لن تُمحى من الذاكرة

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ثورة 30 يونيو لن تمحى من ذاكرة المصريين، حيث كانت هناك حشود بالملايين خرجت إلى الشوارع تنادي بسقوط حكم جماعة الإخوان.

وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن فترة حكم الإخوان كانت تجربة مريرة مر بها المصريون، مضيفا أنهم كانوا يعتقدون أن حكمهم سيستمر لمئات السنوات.

وأضاف أن نهم الإخوان في الحكم جعلهم ينكشفون سريعًا أمام المصريين، متوقعا أن الظروف التي مكنتهم تولي مصر لمدة عام أفادت المصريين حتى يتعرفوا على حقيقتهم.