داليا زيادة: جماعة الإخوان تنظيم إرهابي وصل للحكم في غفلة من المصريين

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إنه وقت ثورة 30 يونيو كانت مصر في حالة التحام شديدة، بعد انقسامات مستمرة لمدة عامين.
وأضافت "زيادة" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الانقسامات كانت موجهة من تنظيم الإخوان الإرهابي لتسهيل وصولهم إلى الحكم.
وشددت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، على أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي وصل للحكم في غفلة من المصريين.
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