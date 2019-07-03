السفارة السعودية تحذر المواطنين السعوديين من حوادث "النشل" فى تركيا

حذرت السفارة السعودية فى تركيا، الثلاثاء، المواطنين السعوديين من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من أشخاص مجهولين. ونقلت صفحة وزارة الخارجية السعودية على تويتر بيان من السفارة، جاء فيه: "نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية فى بعض المناطق فى تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في اسطنبول في حالات الطوارئ".

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