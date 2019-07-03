الرئيس الإيراني يعلن عن زيادة جديدة في معدل تخصيب اليورانيوم

كتبت دعاء أبوهشيمة
نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستزيد بعد السابع من يوليو معدل تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67% وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال الرئيس روحاني إن إيران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية وتبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.
كما أعلن أيضا أنه ستتم إعادة تأهيل مفاعل "أراك" للماء الثقيل، استئناف إنتاج البلوتونيوم في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها.
وأضاف أنه إذا لم تف الدول التي...
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