الرئيس عون تلقى من بستاني دعوة لحضور قداس في دير مار مارون مجد المعوش

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، النائب ​فريد بستاني​ الذي وجه له دعوة لحضور القداس الالهي الذي يقام في ​دير مار مارون​ مجد المعوش الثلاثاء 30 تموز ويترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

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