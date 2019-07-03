الرئيس عون تلقى من بستاني دعوة لحضور قداس في دير مار مارون مجد المعوش

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب فريد بستاني الذي وجه له دعوة لحضور القداس الالهي الذي يقام في دير مار مارون مجد المعوش الثلاثاء 30 تموز ويترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
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