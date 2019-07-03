قسم الشرطة السياحية نظّم 191 محضر ضبط مخالفة خلال 3 أشهر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "قسم ​الشرطة السياحية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ تمكن من تنظيم 191 محضراً خلال الفترة الممتدة من 1/4/2019 ولغاية 1/7/2019 بمخالفات ارتكبها أصحاب مطاعم وملاهي ومسابح ووكالات سياحة وسفر وشركات Valet Parking"، داعية المواطنين إلى "عدم التردد في الإبلاغ عن شكاويهم التي تتعلق بهذه المخالفات، عبر الاتصال بقسم الشرطة السياحية، على الرقم الساخن 1735".

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