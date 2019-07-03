ضبط حوالي 73 كيلوغراما من حشيشة الكيف بمخيم للنازحين ببلدة بوداي

داهمت دورية من ​المديرية العامة لأمن الدولة​، بناء على قرارات ​المجلس الأعلى للدفاع​ لتكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات وحماية ​الأمن​ الإجتماعي، مخيما للنازحين السوريين في بلدة ​بوداي​ - ​بعلبك​، وضبطت حوالي 73 كيلوغراما من ​حشيشة الكيف​ وأدوات تستخدم في تصنيع المواد المخدرة وبندقية صيد.

بناء لإشارة ​القضاء​ المختص، تم تسطير بلاغي بحث وتحر في حق كل من السوريين (م.س) و(م.م)، وختم المحضر وايداعه اياه مع المضبوطات بواسطة ​مكتب مكافحة المخدرات​ الاقليمي في ​البقاع​.