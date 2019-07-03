ضبط حوالي 73 كيلوغراما من حشيشة الكيف بمخيم للنازحين ببلدة بوداي

داهمت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، بناء على قرارات المجلس الأعلى للدفاع لتكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات وحماية الأمن الإجتماعي، مخيما للنازحين السوريين في بلدة بوداي - بعلبك، وضبطت حوالي 73 كيلوغراما من حشيشة الكيف وأدوات تستخدم في تصنيع المواد المخدرة وبندقية صيد.
بناء لإشارة القضاء المختص، تم تسطير بلاغي بحث وتحر في حق كل من السوريين (م.س) و(م.م)، وختم المحضر وايداعه اياه مع المضبوطات بواسطة مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع.
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