اطلاق مشروع "مدَد للنساء" بالتعاون مع الصندوق الإئتماني الأوروبي

أطلقت وزيرة ​الدولة​ لشؤون تمكين ​المرأة​ و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي خلال المؤتمر الإقليمي "تعزيز المساواة بين الجنسين وجندرة الإستجابة للأزمة السورية في البلدان المضيفة – ​لبنان​ و​العراق​ و​الأردن​، مشْروع "مدد للنساء" بالتعاون مع الصندوق الإئتماني الأوروبي ومَعَ المبادرة النسوِيَة الأورومتوسطية، مشيرة الى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركَة والخدمات للنساء اللاجئات والنازحات والمجْتمعات المُضيفة في لبنان والأردن والعراق.

ولفتت الى اننا "نطلق هذا المشروع ونحن جميعًا نعيش معضلة أزمة إنسانية لم تعد تعني النّازحات واللّاجئات فقط، بل امتدّت وما زالت إلى المجتمعات المضيفة خصوصًا لبنان والأردن والعراق، البلدان المعنيّة بمشروع "مدد للنِّساء".