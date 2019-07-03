أطلقت وزيرة الدولة لشؤون تمكين المرأة والشباب فيوليت خيرالله الصفدي خلال المؤتمر الإقليمي "تعزيز المساواة بين الجنسين وجندرة الإستجابة للأزمة السورية في البلدان المضيفة – لبنان والعراق والأردن، مشْروع "مدد للنساء" بالتعاون مع الصندوق الإئتماني الأوروبي ومَعَ المبادرة النسوِيَة الأورومتوسطية، مشيرة الى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركَة والخدمات للنساء اللاجئات والنازحات والمجْتمعات المُضيفة في لبنان والأردن والعراق.
ولفتت الى اننا "نطلق هذا المشروع ونحن جميعًا نعيش معضلة أزمة إنسانية لم تعد تعني النّازحات واللّاجئات فقط، بل امتدّت وما زالت إلى المجتمعات المضيفة خصوصًا لبنان والأردن والعراق، البلدان المعنيّة بمشروع "مدد للنِّساء".
كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق مشروع "مدَد للنساء" بالتعاون مع الصندوق الإئتماني الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.