السنيورة عرض مع نديم الجميل الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها

التقى رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ في مكتبه، النائب ​نديم الجميل​ وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها.

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