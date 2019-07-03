محمد المشنوق: رد الحسن على باسيل اسكته وكل اعذاره ساقطة

أشار الوزير السابق ​محمد المشنوق​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "تصويب: صحيح ما قاله وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إنه كان إيجابيا في آخر عراضة سياسية، ولكن الشحن والخطب الاستعدائية السابقة في العراضات الفتنوية المتنقلة كانت كافية لتوتير المناطق ضده. معيب أيضا ان يهدد وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ بالقول انتبهي على حالك مثل ما عم قلك. ردها أسكته ولكن كل أعذاره ساقطة.!".

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