فنيانوس بحث شؤون انمائية مع القرعاوي والتقى جمعية حملة الازرق الكبير

التقى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه، عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد القرعاوي​، وتناولا الاوضاع الراهنة في البلاد والشأن الخدماتي التنموي. وبحث فنيانوس مع جمعية ​حملة الأزرق الكبير​ التعديات الأخيرة التي حصلت على المسبح الشعبي في ​الرملة البيضاء​ وإعادة تأهيله. وأكد فنيانوس "الحق المعطى من قبل مديرية النقل البحري لجمعية الازرق الكبير لتأهيل المسبح الشعبي وإدارة الشاطئ على الأملاك العمومية البحرية وإعادة الامور الى ما كانت عليه سابقاً".

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