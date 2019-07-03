الرئيس عون:على الجميع تحمل مسؤولياته هناك دولة يجب ان تحافظ على هيبتها

شدد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في تصريح خلال لقائه النقيب الجديد لأطباء بيروت البروفسور ​شرف ابو شرف​ مع أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، على أنه "على الجميع تحمّل مسؤولياته، هناك دولة يجب ان تحافظ على هيبتها، وقضاء يتولى حماية المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين والمجرمين".

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