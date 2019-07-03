علمت "النشرة" أن "الجيش اللبناني يجري مداهمات كبيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو يجري تفتيشاً دقيقاً لكل الداخلين، وذلك ضمن إطار اليوم الأمني الذي يجريه الجيش في مختلف مناطق بيروت".
وأشارت المعلومات عن أن "اطلاق نار جرى على بعض العناصر أثناء المداهمة فتم استقدام تعزيزات أمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش يجري مداهمات بالضاحية ضمن إطار اليوم الأمني الذي يقيمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.