النشرة: الجيش يجري مداهمات بالضاحية ضمن إطار اليوم الأمني الذي يقيمه

علمت "​النشرة​" أن "​الجيش اللبناني​ يجري مداهمات كبيرة في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​، وهو يجري تفتيشاً دقيقاً لكل الداخلين، وذلك ضمن إطار اليوم الأمني الذي يجريه الجيش في مختلف مناطق بيروت".

وأشارت المعلومات عن أن "​اطلاق نار​ جرى على بعض العناصر أثناء المداهمة فتم استقدام تعزيزات أمنية".