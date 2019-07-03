الصين تحتج رسميًا على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني حول هونغ كونغ

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بكين: أعلنت الصين الأربعاء أنها تقدمت باحتجاج رسمي إلى لندن، بعدما حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بكين من "عواقب وخيمة" إذا خالفت اتفاق إعادة هونغ كونغ إلى سيادتها.

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في لقائه الدوري مع الصحافيين "يبدو أنه يعيش في الخيال بشأن المجد البائد للاستعمار البريطاني، ويلجأ إلى العادة السيئة في التحدث بفوقية عن شؤون دول أخرى".

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وكان هانت حذر الصين الثلاثاء من "العواقب الوخيمة" لعدم احترامها اتفاقًا موقعًا في عام 1984 يضمن الحريات في هونغ كونغ.

وقال هانت إن "هونغ كونغ جزء من الصين، علينا تقبل ذلك. لكن حريات هونغ كونغ منصوص عليها في إعلان مشترك. ننتظر أن يتم احترام هذا الإعلان الملزم قانونًا، وفي حال لم يحصل ذلك، ستكون هناك عواقب وخيمة".

بموجب اتفاق عام 1984 الموقع بين لندن وبكين تتمتع هونغ كونغ بشبه استقلال وبحريات غائبة في الصين القارية، مبدئيًا حتى عام 2047.

