شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان تطالب بحل أزمة الطلاب الراسبين بسبب تعطل التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب " بيان عاجل " لمناقشته فى أقرب جلسة وذلك فى حضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، إعمالاً لنص المادة (134 ) من الدستور والماده ( 197) من اللائحة الداخلية بشأن رسوب طلاب وطالبات مدرسة كرداسة الثانوية المشتركة (خدمات ) بالكامل بسبب تعطل " تابلت أولي ثانوى " أثناء أداء امتحان الطلاب في أول تجربة لنظام غير مرغوب فيه من جانب هؤلاء الطلاب نتيجة كثرة أعطاله وهو ما حدث أثناء الامتحان ليقعوا فريسة لهذا النظام وعدم استجابة التابلت معهم ، وبالتالى لم يستطيع هؤلاء الطلاب خوض الامتحان بالنظام الالكترونى ، وبناء عليه قامت إدارة المدرسة بإثبات الواقعة والدليل على ذلك نفذت الامتحان لهؤلاء الطلبة بالطريقة التقليدية ومن ثم رسبوا جميعاً فى الامتحان وقد اعطوهم نتيجة هذا الامتحان بخط اليد وليست مطبوعة.

وقال والى أن ما دفعه لتقديم هذا البيان هو لإنقاذ هؤلاء الطلبة وفى ضوء " استغاثة " أولياء الأمور بكرداسة بسبب المعاناة الشديدة والحالة النفسية السيئة وحالة الاحباط التى لحقت بأبنائنا طلاب وطالبات مدرسة كرداسة الثانوية المشتركة (خدمات ) بسبب تعطل " التابلت " أثناء أداؤهم للامتحان .

وطالب علاء والى نائب كرداسة ، ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وزارة التربية والتعليم بسرعة حل هذه المشكلة حفاظاً على مستقبلهم وخروجهم من حالات اليأس والاحباط التى لحقت بهم بسبب تعطل التابلت أثناء أداؤهم للامتحانات حيث أننا نسعى للتطوير ولا نسعى للتدمير ، وهو ما إنعكس بالسلب على أولادنا الذين هم مستقبل الغد .