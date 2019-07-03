شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بحل أزمة عمالة الأطفال.. ولجنة التضامن تناقش المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولى، إن لجنة التضامن ستناقش يوم الخميس المقبل، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، طلب إحاطة بشأن ظاهرة عمالة الأطفال، وخطورة الظاهرة على المجتمع وضرورة وجود حل جذرى للمشكلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عمالة الأطفال تعد جريمة ترتبط بالتسرب من التعليم، كما أنها تعد سبب فى مشكلة الزيادة السكانية، مطالبا بضرورة تغيير ثقافة المجتمع للقضاء على ظاهرة العمالة وفى نفس الوقت لحل أزمة الزيادة السكامنية، خاصة وأن هناك بعض الأسر تُنجب أطفال لإلحاقهم بسوق العمل بالمخالفة للقانون.

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وطالب عضو مجلس النواب، برؤية واستراتيجية حول الظاهرة، وكيفية العمل على الوقاية من مخاطرها، وزيادة الرقابة على المنشآت العمالية مع ضرورة استحداث تدابير جديدة لتجريم عمالة الأطفال.