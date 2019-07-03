بعدما توصلوا بهدية لاعبي المنتخب.. أطفال قرية في تازة يناشدون الأسود تحقيق حلمهم

يأمل أطفال منطقة تانكرارمت في جبل بويبلان، إقليم تازة، في أن يزورهم لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد الخطوة الحسنة، التي اتخذوها تجاههم، بإهدائهم أجهزة تلفاز لمشاهدة مباريات المنتخب في كأس إفريقيا.

وكشف محمد العنصر، فاعل جمعوي، وأحد أبناء المنطقة، في حديثه مع “اليوم24″، أن الأطفال، الذين تفاعل معهم نجوم المنتخب، يتمنون أن يحقق الأسود اللقب القاري، ويخصصون زيارة إلى قريتهم.

وعن واقعة تعاطف لاعبين من المنتخب الوطني مع أطفال القرية، حكى العنصر أن الأطفال لجؤوا إلى الهاتف من أجل مشاهدة مباراة الأسود مجتمعين، قبل أن يتفاعل مع صورتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كل من مهدي بنعطية، وأشرف حكيمي، ومنير، إذ كلفوا أصدقاءهم بتوصيل 3 أجهزة تلفاز، وجهاز “بي إن سبورت” إلى الأطفال للتمكن من متابعة الأسود في جميع مبارياتهم في “الكان”.

وفي أولى مباريات المنتخب، التي شاهدوها على شاشة التلفار، ضد فريق جنوب إفريقيا، مرتدين أقمصة المنتخب، التي كانت جزءً من الهدية، أبرز المتحدث نفسه أن الأطفال، والشباب تجمعوا وسط الدوار، قبل انطلاق المباراة، وهتفوا، ورددوا النشيد الوطني المغربي، وشجعوا اللاعبين، طوال 90 دقيقة، حتى أهداهم اللاعب بوصفة هدف الفوز.