تاريخيا.. “الأسود” يتفوقون على البنين منافسهم في دور الثمن

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، الجمعة القادم، منتخب البنين، برسم ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، وذلك على أرضية ملعب السلام في القاهرة.

وتميل كفة المواجهات السابقة بين المنتخبين، للأسود، إذ لم يسبق للبنين أن هزم المنتخب الوطني، سواء في المباريات الرسمية أو الودية، والبالغ مجموعها خمس مقابلات، ثلاث منها ذات طابع رسمي، واثنتين بصيغة ودية.

وبدأ تاريخ مواجهات المغرب والبنين، خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 1994، حينها فاز المنتخب الوطني ذهابا بهدف نظيف على أرض مضيفه، قبل أن يدك شباكه بخماسية بيضاء في لقاء الإياب.

وسجل المغرب ثالث فوز له على خصمه المقبل في دور الثمن، بأربعة أهداف دون رد، خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات “كان” 2004 بتونس.

ونقل المنتخب الوطني سيطرته على البنين من المواجهات الرسمية إلى الودية، إذ تغلب عليه عام 2008 بثلاثة أهداف لواحد، ثم بستة أهداف مقابل هدف سنة 2015.