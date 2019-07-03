غوتيريس يُنَصِّبُ المغربية نجاة معلا كـ”أمين عام مساعد” مكلفة بالعنف ضد الأطفال -صورة

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أشرف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء بنيويورك، على تنصيب المغربية نجاة معلا امجيد، ممثلة خاصة له معنية بالعنف ضد الأطفال، بدرجة أمين عام مساعد.
وتخلف نجاة معلا امجيد التي تم تعيينها في هذا المنصب في 30 ماي الماضي، البرتغالية مارتا سانتوس بايس، التي كانت أول ممثلة خاصة معنية بالعنف ضد الأطفال.
وتعرف نجاة معلا كونها طبيبة أطفال كرست حياتها خلال العقود الثلاثة الماضية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، كما شغلت منصب رئيسة قسم طب الأطفال ومديرة مستشفى الحي الحسني للأم والطفل بالدار البيضاء، وهي عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة لجمعية “بيتي”.
وعملت امعلا بين سنتي 2008 و2014 كمقررة خاصة للأمم المتحدة حول ملف الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا. وهي أيضا خبيرة مستشارة في مشاريع واستراتيجيات وسياسات وطنية ودولية، تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأطفال.
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