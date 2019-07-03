من بين 50 مدربا.. هيرفي رونار ثالث أعلى المدربين أجرا في إفريقيا

حل الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، بالمركز الثالث، في قائمة أعلى المدربين أجرا في القارة السمراء، والتي كشفت عنها مجلة “jeune afrique”.
وضمت القائمة 50 مدربا، ضمنهم 24 المشاركين مع المنتخبات الإفريقية، خلال نهائيات “كان” مصر 2019، حيث تصدرها المكسيكي خافيير أغيري مدرب “الفراعنة”، براتب شهري يبلغ 108 ألف يورو، وجاء في المركز الثاني مدرب منتخب الكاميرون، الهولندي سيدورف ومواطنه باتريك كلوفرت الذي يساعده في تدريب “الأسود غير المروضة”، بأجر 96 ألف يورو شهريا.
وبراتب شهري بلغ 80 ألف يورو، يأتي الناخب الوطني هيرفي رونار، يليه البريطاني ستوارت باكستر مدرب جنوب إفريقيا 62،300 يورو، في المركز الرابع.
أما أول إفريقي ضمته القائمة، فكان الجزائري جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر براتب شهري قيمته 55 ألف يورو، بينما حل في المركز الأخير بالنسبة للمنتخبات المشاركة في “الكان”، أوليفير نيونجيكو مدرب منتخب بوروندي بأجر لا يتعدى 450 يورو مع بعض المكافآت البسيطة خلال المباريات.
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