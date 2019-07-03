روحاني: إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم قريبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه بدءا من السابع من تموز/ يوليو الجاري لن تكون نسبة تخصيب اليورانيوم 3.67%، وإنما "ستقوم إيران بالتخصيب بأي نسبة تشاء".

وتأتي تصريحات روحاني، اليوم، لتزيد الضغط على الشركاء الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

ونقلت وكالة "فارس" عن روحاني، انتقاداته، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لصمت أوروبا تجاه الحظر الأميركي الذي وصفه بـ"الظالم" ضد 82 مليون إيراني.

وقال إن "شعبنا يعاني من مشكلة لتأمين احتياجاته الضرورية، ولكن الأوروبيين يتفرجون، ومنذ سنة التزموا الصمت ولا ينبسون ببنت شفة".

Advertisements

وأضاف روحاني "أن الذين يتشدقون بحقوق الإنسان، ويعتبرون أنفسهم أنصارا للأبرياء والنساء والرجال والشيوخ واليافعين والأطفال، لماذا التزموا الصمت طيلة سنة كاملة، ولم يدينوا أميركا بصراحة؟ ولماذا لا يعوضون؟".

وبشأن الإجراء الإيراني إزاء صمت الجانب الأوروبي، قال روحاني: قبل ذلك، بعثنا برسالة إلى قادة خمس دول أوروبية، كما أصدرنا بيانا وأعلنا أننا من أجل صيانة الاتفاق قلصنا التزاماتنا".

وتابع أن تقليص التزامات إيران، لم يكن لتوجيه ضربة، وإنما لصيانة الاتفاق النووي، ولو لم نتخذ إجراء لقضي على الاتفاق النووي، لذلك ومن أجل صيانة الاتفاق، وبسبب أن الطرف المقابل لم ينفذ التزاماته، قلصنا في المقابل التزاماتنا، لإقرار التوازن، ويبقى هذا البناء مستقرا".

يذكر في هذا السياق أن تقارير إعلامية، إيرانية ودولية، كانت قد أشارت، الإثنين، إلى أن إيران تجاوزت الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وتجاوزت الكمية المتوفرة لديها عتبة 300 كيلوغرام.