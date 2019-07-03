النقب: إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، قبل ظهر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية أن المركز الطبي في منطقة النقب تلقى بلاغًا الساعة 10:17 حول سقوط عامل (25 عامًا) عن ارتفاع 8 أمتار في النقب الغربي. وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جروحه بالخطيرة مع إصابة في الرأس، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "سوروكا".

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.