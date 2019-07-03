دراسة: أكبر مصادر العناصر الغذائية بالأسماك تذهب لصناديق القمامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة جديدة، أجرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أن المكونات الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك، ليست لحومها، بل الأجزاء الثانوية التي يتم التخلص منها عند التحضير.

وجاء في دراسة على عكس الاعتقاد الشائع، لحوم الأسماك لا تحتوي على القدر الأكبر من البروتين والعناصر الغذائية الأخرى.

وأضافت فاو: "الأجزاء الثانوية التي يتم التخلص منها مثل عظام الأسماك ورؤوسها وأحشائها، تحتوي على أضعاف العناصر الغذائية التي تحتويها اللحوم".

وزادت: "نحن نتحدث عن نسبة تتراوح بين مئة أو ألف ضعف القيمة الغذائية حسب نوع الأسماك".

وتابعت: "يتم التخلص ما بين 30 إلى 70 بالمئة من القيمة الغذائية للأسماك، أثناء عملية التحضير للطهي".

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وفي ضوء البيانات، طورت منظمة "فاو" مشاريع تجريبية في بيرو وإفريقيا، تتضمن الاستفادة من المنتجات الثانوية للأسماك، وإعدادها بالوجبات المدرسية هناك.

وقالت المنظمة إن النتائج "واعدة للغاية حتى الآن".

وجاء في الدراسة: "نحن نأخذ في الاعتبار التكلفة المنخفضة، والقيمة الغذائية العالية للمنتجات".

وحسب المنظمة، تحتوي الأسماك على كميات جيدة من البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعد مكونا أساسيا لصحة المخ والقلب والأوعية الدموية.