إيران تهدد بأجهزة طرد مركزية متطور ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

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نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم تهديداً من رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإيراني، “محمد إبراهيم رضائي”، جاء فيه أن إيران ستقوم باستخدام أجهزة طرد مركزية متطورة لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، مزاعم عن رضائي قال فيها إن “من حق إيران تقليص تعهداتها بما يتناسب مع عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها طبقًا للمادة 36 من الاتفاق النووي.

وتابع بأن “إيران سيكون من حقها مطلق الحرية بعد انقضاء الـ 60 يومًا لاستخدام أجهزة الطرد المركزية المتطورة من طراز IR”، ويقصد بتحديد الأيام الستة ما تبقى من المهلة الإيرانية لأوروبا.

وكانت المنظمة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت إيران الاثنين الماضي، تجاوز إيران للحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي من مخزون اليورانيوم المخصب والبالغ 300 كيلو جرام، وهو ما زعمه وزير الخارجية الإيراني طريف بأنه يأتي طبقاً لقرار سابق.

وقد عبّرت دول أوروبية موقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015 عن “قلقها البالغ” من إعلان طهران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب.