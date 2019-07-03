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أعلن النائب عن تحالف المحور مقدام الجميلي، الأربعاء، إرسال كتاب إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتضمن "الرفض القاطع" لنقل النفايات المشعة وطمرها في محافظة صلاح، مشيراً إلى أنه يعتزم جمع تواقيع نيابية لرفض ذلك.
وقال الجميلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جميع المواثيق الدولية المتعلقة بالنفايات المشعة ترفض طمرها في المناطق المكتظة بالسكان وذلك لخطرها المباشر على حياة المواطنين والبيئة لتسببها بكارثة إذا لم تعالج بالصورة الصحيحة".
وأكد، أن "الإجراءات التي تقوم بها جميع دول العالم المهتمة بحياة شعوبها تعمل على تشكيل لجان مختصة من جميع القطاعات لاختيار المواقع المدروسة لطمر تلك المواد ونحن في العراق يوجد لدينا الكثير من الأراضي الصحراوية الشاسعة البعيدة عن المناطق السكنية لمعالجة هذه القضية"، معرباً عن "أسفه لوجود إجراءات خفية تعمل على نقل تلك المواد المشعة إلى محافظة صلاح الدين تمهيداً لطمرها".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة..نائب يرسل كتاباً إلى عبد المهدي بشأن نقل نفايات مشعة لصلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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