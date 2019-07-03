عصابات أردوغان وانتفاضة يهود إثيوبيا..نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة، تطالعون تحذير "ترامب" لإيران من تجاوز حد مخزون اليورانيوم المخصب، إضافة إلى اتهام صحيفة فرنسية لـ«عصابات» أردوغان باغتيال المعارضين.

وفي السياسة أيضا، يبرز تأكيد عسكريين ليبيين لـ«العين الإخبارية» عن استعداد قوات الجيش الليبي لدخول طرابلس.

كما تطالعون انتفاضة «يهود إثيوبيا» ضد الشرطة الإسرائيلية.

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وبخصوص الشأن اليمني، تقرأون تقريراً عن «الإصلاح حزب الغدر».. حملة تفضح خيانة «إخوان اليمن«

أما في الاقتصاد، فيتصدر اعتراف مسؤول إيراني بفشل بلاده في حل الأزمة الاقتصادية، وكذلك النفط يهبط متأثرا بمخاوف الطلب رغم تخفيضات أوبك.+

وعلى صعيد "الرياضة" يأتي أول رد فعل من مدافع ليستر سيتي بعد رفض عرض يونايتد.

وللتعرف على مزيد من الأحداث في المجالات كافة، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2019.

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