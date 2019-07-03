واشنطن تكذب أردوغان: العقوبات على تركيا بخصوص "إس-400" قائمة

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رويترزالأربعاء 2019/7/3 12:23 مساء بتوقيت أبوظبي
مسؤولون أمريكيون يكذبون ادعاءات أردوغان بشأن إس 400
قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تخطط لفرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة فور حصولها على أنظمة دفاع جوي روسية، رغم ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم حدوث ذلك.
و زعم أردوغان عقب لقائه بالرئيس ترامب مطلع الأسبوع في اليابان خلال قمة العشرين، أن بلاده لن تتعرض لعقوبات أمريكية عند بدء تسلمها نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400" خلال الأيام المقبلة.
لكن مسؤولين بالحكومة الأمريكية أبلغوا وكالة "رويترز" للأنباء بأن الإدارة تعتزم، حتى الآن على الأقل، فرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها ببرنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا تسلمت نظام إس-400 الروسي كما هو متوقع.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أكدت دوما وبوضوح أنه إذا واصلت تركيا عملية شراء نظام إس-400 فإنها ستواجه عواقب حقيقية وسلبية للغاية منها تعليق المشتريات والمشاركة الصناعية في برنامج إف-35 والتعرض لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة باستخدام العقوبات.
وعلى صعيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم سلاح الجو: "لم يتغير شيء.. شراء تركيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400 يتعارض مع برنامج إف-35 ولن نسمح لتركيا بحيازة النظامين".
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