ترامب: تخطي إيران الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم أمر "غير جيد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنتهك الاتفاق النووي والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب. وفي تغريدة للرئيس الأمريكي على تويتر صباح اليوم الأربعاء ، قال ترامب : "إيران تنتهك الاتفاق النووي البالغ قيمته 150 مليار دولار بجانب 1.8 مليار دولار نقدا، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئا وذلك قبل أن أصبح رئيسا بمدة طويلة". وأضاف: "وهم الآن يتخطون الحد المسوح به للمخزون .. أمر غير جيد".

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