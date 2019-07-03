لماذا أهدى بشار الأسد مصحفا مكتوبا بماء الذهب إلى الرئيس الفلسطيني

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:

تبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسوري بشار الأسد، الهدايا، أمس، إذ أهدى الأسد، نظيره الفلسطيني مصحفا مكتوبا بماء الذهب، بينما كانت هدية عباس لبشار عبارة عن ساعة مطرزة بصورة المسجد الأقصى، وهدية من التراث الفلسطيني.

وقدم وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار، نيابة عن الأسد، أمس، الهدية وتسلمها مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، نيابة عن عباس.

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والتقى السفير عبد الهادي مع وزير الأوقاف السوري، أمس، حسب بيان للدائرة، ، في مقر الوزارة بالعاصمة السورية دمشق، وسلم عبد الهادي، رسالة شكر من عباس لوزير الأوقاف السوري على كتاب التفسير الجامع للقرآن الكريم الذي أهداه للرئيس في وقت مسبق، بحسب موقع “القدس” الفلسطيني.

من جانبه، شكر وزير الأوقاف السوري الرئيس محمود عباس على: “رسالته فيما يتعلق بالتفسير الجامع الذي يوضح بشكل كامل الفكر الإسلامي المعتدل ويفضح الفكر الإرهابي الإخواني المتطرف والتكفيري والذي رأينا نتائجه على أرض الواقع عندما رأينا هذا التطبيع الذي يشعر كل مسلم وعربي ومسيحي بالخجل عندما يراه”.